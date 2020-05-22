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’da hedef Novak ve Sosa

Bordo-mavililer sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız ismi görüşmeye çağırdı. İmzaların lig başlamadan atılması bekleniyor.

Trabzon’da hedef Novak ve Sosa
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki futbolcusu Jose Sosa ve Filip Novak ile yola devam etmek istiyor. Korona virüs öncesi iki oyuncuyla da prensipte anlaşılmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Salgın sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken Karadeniz ekibi de oluşan yeni şartları da hesaplayarak Jose Sosa ve Novak'ın temsilcileriyle görüşecek. Yönetimin ilk görüşme-deki rakamların olağanüstü gelişmeler sonrasında yeniden telaffuz edilemeyeceğini belirtip iki oyuncudan fedakarlık isteyecek.

ÖN GÖRÜŞMELER OLUMSUZ GEÇTİ

Hem Novak, hem de Sosa'nın menajeriyle yapılan transfer ön görüşmelerinin ise olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki hafta hem iki futbolcuyla, hem de menajerleriyle bir araya gelip transferi bitirmek istiyor. Takımın iki önemli oyuncusunu kadroda tutmak isteyen yöne-timin lig başlamadan bu sorunu çözüme ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

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