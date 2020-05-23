Aslan’da prim 2 milyon

Tüm dünya kulüplerinde olduğu gibi korona virüs nedeniyle ekonomik tedbirler alan Galatasaray, futbolcularıyla yüzde 15'lik indirim konusunda el sıkışmıştı. Kalan 8 haftada zirve mücadelesi vermeye hazırlanan sarı kırmızılılarda yönetim, maddi sıkıntılara karşın şampiyonluk hedefi için önemli bir başarı primi ortaya koydu. G.Saraylı futbolcular bu sezon şampiyon olmaları halinde toplam 2 milyon Euro'luk ödül kazanacak. Futbolcuların her birine garanti ücretlerinin yüzde 5'ini prim olarak yatıracak. En yüksek primi Radamel Falcao elde edecek.

MAAŞLAR ÖDENECEK

Öte yandan yönetim, sarı-kırmızılı takıma haziran ayı öncesinde maaşlarını ödeme amacında. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, futbolcularının indirim talebini kabul etmesi ile gösterdikleri fedakârlığa sezon başlamadan önce alacaklarının bir kısmını ödeyerek karşılık vermek istiyor. Galatasaray yönetimi bu amaçla kaynak arayışlarına da hız verdi.



TETTEH KİMDİR?

Benjamin Tetteh 2015 yılında Standard Liege'de profesyonel oldu. Çek ekibi Slovacko ve Bohemians'da oynadıktan sonra en parlak sezonunu geçirdiği Sparta Prag'da 19 maçta 9 gol atan Tetteh güçlü fiziği ve attığı kritik gollerle tanınıyor. Tetteh Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol kaydetti.