Battal’ın forma aşkı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun 18 Temmuz'da başlamasının açıklanmasının ardından Karşıyaka'da tesislerde kalan Battal Demirbilek evinin yolunu tuttu. Pandemi süreci boyunca tesislerde kalarak günde çift idmanla çalıştığını belirten 27 yaşındaki hücum oyuncusu, "Sezon başı ve devre arası kamp görmediği için fizik olarak bazı eksikliklerim vardı. Bunu bireysel çalışmalar ve hocalarımızla yaklaşık 20 gün yaptığımız idmanlar ile arkadaşlarımla aramdaki farkı kapattım. Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum.

'FORMAMI ÇOK ÖZLEDİM'

Futbola dönmek için gün sayarken liglerin açılışı ertelendi. Uzun süredir futbola hasret kaldım. En kısa zamanda sahalara dönmek için gün sayıyorum" dedi. Battal, "Formamı çok özledim. Takımıma verimli olmak için çok çalışacağım" dedi. Geçen sezon Play-Off'ta görev alamadığı için çok üzgün olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon şartlar ne yazık ki öyleydi. Arkadaşlarım sahada elinden geleni yaptı ancak başarılı olamadık. Bu sezon yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz. Play-Off'ta şampiyon olmak için kenetlendik. Bu birlikteliği kimse bozamayacak" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ