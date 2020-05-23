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Çebi’den iyi haber

Çebi’den iyi haber
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü yendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler sonrasında sonucu pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'nin tedavisine hemen başlanmıştı. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı için süreci evde geçiren Çebi, bu süreçte akciğer tomografisi de çektirdi. Tomografi sonuçlarına göre akciğerleri temiz çıkan Çebi, ilaç tedavisiyle evinde gözlem altında tutuldu. Beşiktaş Başkanı'nın son yapılan test sonucunun negatif çıkması ise yüzleri güldürdü.

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