Cim-Bom 3 koldan

Bir yandan 12 Haziran'da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sezon sonu Andone gideceği için forvet konusunda pek çok isim gündemde. Al Duhail forması giyen Mandzukic bunlardan ilki. Menajerler tarafından önerilen 33 yaşındaki Hırvat yıldızın durumu, biraz da Falcao'ya bağlı. Çünkü maliyeti yüksek. Radardaki diğer oyuncu Balotelli. Football Italia'ya göre Galatasaray ve Vasco da Gama kulüpleri, İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile görüşme halinde. 29 yaşındaki futbolcu, kesin olarak Serie A ekibi Brescia'dan ayrılacak. son aday ise Benjamin Tetteh. 1 senedir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Tetteh konusunda Sparta Prag'ın inadı kırıldı. Çek basınına göre koronavirüs sonrası küçülme kararı alan Prag ekibi, Tetteh'i uygun bir bedele satmaya sıcak bakıyor. Cim- Bom sezon sonu bu yıldızlardan en az birini alacak.