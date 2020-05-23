Düşme kalkmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldiği toplantıda gündeme getirilen maddeleri masaya yatırdı. TFF yönetimi, öncelikle ligden düşmenin kaldırılmasını talep eden 7 kulübün istediğini görüştü. Ligden düşmenin kaldırılması halinde hem bu sezon, hem de gelecek sezon için ciddi sıkıntıların olacağı nedeniyle teklif federasyon yönetimince olumlu karşılanmadı.

TFF'ye yakın çevreler tarafından alınan bilgiye göre bu durum şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkileyecek. Zirve yarışında takım sayısının çok olması ve düşmenin kaldırılması halinde ortaya çıkacak şaibe Türk futbolunu ciddi şekilde yıpratacak. Ayrıca ligin bir sonraki yıl 21 takım ile oynanması halinde ise maç takvimi sıkışacak. UEFA 2021 yılı Haziran ayında oynatmaya karar verdiği Avrupa Şampiyonası öncesinde liglerin erken bitmesini istiyor. O nedenle bu sezonu tamamlayıp hemen yeni sezona başlamak isteyen TFF ligin en az bir ay daha uzayacağı için teklife sıcak bakmadı. Ayrıca Süper Lig'deki gelirlerin de 18'e değil de 21'e bölünecek olması diğer takımların da onaylayacağı bir durum değil.

KİMLER 'DÜŞME OLMASIN' DİYOR

Düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin, Rize, Ankaragücü, Kayseri, Kasımpaşa, Konya, G.Birliği ve Yeni Malatya oldukları öğrenildi.