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F.Bahçe’de 3 aday

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör adaylarını 3’e indirdi. Kanarya , ya da Bjelica’yı getirecek. Belözoğlu Avcı’ya daha sıcak bakıyor

F.Bahçe’de 3 aday
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Fenerbahçe'de 83 gündür boş olan teknik direktörlük koltuğu için tam 25 isim gündeme gelmişti. Yönetim titiz bir çalışmanın sonunda aday sayısını nihayet üçe indirdi. Adaylar arasında adı öne çıkan Erol Bulut hali hazırda Alanyaspor'u çalıştırdığından, başarılı çalıştırıcıda karar kılınılması durumunda isminin açıklanması sezon sonuna dek bekletilecek. Zira F.Bahçe ve Alanya hem ligde yakın puanlara sahip hem de kupa finalinde karşılaşma ihtimalleri var.

SORUN İSTEDİĞİ ÜCRET
Erol Bulut'ta pürüz çıkması durumunda yerli teknik adamlar içinde Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yla çalışmaya sıcak baktığı, bu durumun da kulübün maddi yapısına en uygun seçimlerden biri olacağı edinilen bilgiler arasında. Nenad Bjelica ise yine de en kuvvetli adaylardan. Ancak Bjelica'nın ücretini Euro üzerinden istemesi sözleşmeye konulacak tazminat maddesi, şampiyonluk bonusları F.Bahçe'yi zorluyor.

EMRE İLE KONUŞTULAR
Geçtiğimiz günlerde gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile telefonda görüştüğü iddia edilmişti. Belözoğlu'nun bu görüşmede Bulut'a takım hakkında bilgi verdiği ve transfer konusunu konuştukları öne sürülmüştü.

GÖRÜŞME ODASINA
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Mauricio İsla'nın sözleşmeleri sona erecek. Yönetim bu 4 oyuncuya da yeni kontrat teklif edecek. Ancak şu anki maaşlarının çok altında rakamlar önerileceği öğrenilirken yıldız isimlerin yeni sözleşme teklifine ne cevap vereceği merak ediliyor.

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