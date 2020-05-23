Halil için vize yok

Göztepe'de yönetim, transferin gözde isimlerinden Halil Akbunar'a transfer için onay vermedi. İspanya, Almanya ve Türkiye'den ciddi teklifler alan 26 yaşındaki futbolcuyla Almanya'dan Köln ve Freiburg, İspanya'dan Alaves ve Celta Vigo ile Süper Lig'den Beşiktaş resmi teklifte bulundu. Göztepe ile 2022'ye kadar kontratı bulunan oyuncuyu satma fikrine sıcak bakmayan yönetimin bu tasarrufunda teknik direktör İlhan Palut'un etkili olduğu öğrenildi. Genç yaşına rağmen kısa sürede kendini ispatlayan ve kadronun değişmez ismi olan Halil, 8 yıllık süreçte değerini de 50 bin Euro'dan 1 milyon 400 bin Euro'ya çıkardı. Halil Göztepe'de forma giydiği 8 sezonda 14 farklı teknik direktörle çalıştı.