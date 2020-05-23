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Haberler Spor Horoz’dan Sackey ve Estupinan atağı

Horoz’dan Sackey ve Estupinan atağı

Horoz’dan Sackey ve Estupinan atağı
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Yukatel Denizlispor lige verilen korona virüs arasında transfer hazırlıklarına başladı. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan ve teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Isaac Sackey için harekete geçildi. Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi. Denizlispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın da bonservisini alacağı vurgulandı.

SEBAHATTİN ALP

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