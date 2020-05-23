Kaf-Kaf sandığa

Karşıyaka yönetimi kulüp tüzüğüne göre bu ay içinde yapılması gereken seçimli olağan genel kurulun koronavirüs salgını nedeniyle Ağustos ayında düzenleneceğini duyurdu. Salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla dernek kongrelerinin 31 Temmuz'a kadar ertelendiğini hatırlatan Karşıyaka yönetimi, mali ve idari genel kurulun net tarihini yaz aylarında duyuracak. 20 Ocak 2018'deki son seçimli kongreden beri 2.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmaya hazırlandığı Kaf-Kaf'ın kongre açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ÜYELERE AÇIKLAMA

"Değerli Üyelerimiz, Karşıyaka Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 14/C maddesi gereğince; her üç yılda bir, mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurul toplantımızın bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktaydı. Ancak, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronav irüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak, 17.04.2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek genel kurulları, 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

SEÇİMLİ GENEL KURUL

"Bu süre, İçişleri Bakanlığı tarafından üç aya kadar tekrar uzatılabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde genel kurullar, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılacaktır. Tüm bu bilgilerin ışığında, derneğimizin 2020 yılı seçimli olağan genel kurul ve mali genel kurulu birleştirilerek, ağustos ayı içerisinde yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında, üyelerimiz bilgilendirilecektir."

BÜYÜKKARCI: AYNEN DEVAM

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kuruldan güçlenerek çıkmayı hedeflerken, gelecek sezonda da futbol, basketbol ve voleybol da aynı teknik kadrolarla yola devam etmeyi düşündüklerini belirtti. Kalıcı başarılar için istikrarlı bir sistemin olması gerektiğini belirten Büyükkarcı, "Basketbolda Ufuk hocamız ile sözleşmemiz devam ediyor. Futbolda Soner Tolungüç'ün gelmesiyle yakalanan başarı ortada. Voleybolda altyapıdan geçlerimiz ile şubemiz büyük bütçeli rakiplere karşı her sezon Play-Off yarışında yer alıyor. Gelecek sezonda Tamer Çamlıbel ile devam edip hedefimizi Sultanlar Lig'i olarak koyduk. Kurumsallığımızı oturtup, sportif başarı ile büyümeyi planlıyoruz" dedi.