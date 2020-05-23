Kaptan Beto imzayı atıyor

Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaptan kaleci Beto Pimparel, yönetimden haber bekliyor. Başta eski takımı Sporting Lizbon olmak üzere, Beşiktaş dahil birçok takımdan teklifler alan Portekizli eldivenin yönetimle görüşmeden hiçbir kulübe cevap vermeyeceği ifade edildi. Gönlünün her zaman Göztepe'den yana olduğunu ifade eden deneyimli kalecinin, "Burayla ilgili bir şey netleşmeden hareket etmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

YÖNETİM İSTİYOR

Kaleci Beto'nun kesinlikle takımda kalmasını isteyen yönetimin de 37 yaşındaki file bekçisi ile yeni mukavele yapacağı vurgulandı. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımı birçok maçta ipten alan Portekizli, kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi olmak üzere birçok kupa kaldırmayı başardı.