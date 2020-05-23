  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kartal’a gençlik aşısı

’a gençlik aşısı

, transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmişti. Bu doğrultuda gündeme Molina’nın ismi geldi.

Kartal’a gençlik aşısı
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sözleşmesi bu sezon bitiyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli sağ bek, takımda kalmak için indirim yapmaya hazır. Ancak Gökhan ile henüz iletişime bile geçmeyen siyah-beyazlılar, alternatif arayışına başladı. Kara Kartal'a bu bölge için önerilen isimlerden biri, Boca Juniors ile sözleşmesi bitecek Nahuel Molina oldu.

YALÇIN ONAY VERDİ
Yeni sezonda genç ve maliyeti düşük transferler yapacak olan Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcuyu hemen mercek altına alırken Sergen Yalçın'da onay verdi. Molina, Boca altyapısından yetişti. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Defansa'da, bu sezon ise Rosario Central'da kiralık olarak forma giydi. Süratiyle dikkat çeken ve sert oynamayı seven genç futbolcu, sağ açıkta da forma giyebiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’a gençlik aşısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA