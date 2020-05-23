Kartal’a gençlik aşısı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sözleşmesi bu sezon bitiyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli sağ bek, takımda kalmak için indirim yapmaya hazır. Ancak Gökhan ile henüz iletişime bile geçmeyen siyah-beyazlılar, alternatif arayışına başladı. Kara Kartal'a bu bölge için önerilen isimlerden biri, Boca Juniors ile sözleşmesi bitecek Nahuel Molina oldu.

YALÇIN ONAY VERDİ

Yeni sezonda genç ve maliyeti düşük transferler yapacak olan Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcuyu hemen mercek altına alırken Sergen Yalçın'da onay verdi. Molina, Boca altyapısından yetişti. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Defansa'da, bu sezon ise Rosario Central'da kiralık olarak forma giydi. Süratiyle dikkat çeken ve sert oynamayı seven genç futbolcu, sağ açıkta da forma giyebiliyor.