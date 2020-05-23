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Haberler Spor Maçlar ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek

Maçlar ile ilgili kararı verecek

Maçlar ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek
Giriş Tarihi: 23.5.2020

TFF Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kalan maçların 12 Haziran'da normal statü ile oynanmasına karar verirken nihai kararın 28 Mayıs'ta verileceği açıklanmıştı. TFF maçların normal statüyle deplasmanlı olarak oynanmasını, Galatasaray mücadelelerin tek bir kentte İstanbul veya Antalya'da, Trabzonspor Karadeniz'de, Sivasspor ise Akdeniz'de oynanması yönünde görüş bildirmişti. Diğer kulüpler de bu konuda kararsız olduklarını belirtip topu Bilim Kurulu'na atmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın maçların Antalya'da oynanması için araştırma yaptığı ancak son kararın 28 Mayıs'ta verileceği bildirildi.

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