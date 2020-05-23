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Menemen’in ‘Mehmet’çiği

’dan transfer ediler 32 yaşındaki , sarı-lacivertli kulüpte küllerinden doğdu. 25 maçta 5 gol atan Mehmet, Menemenspor’un başarısında rol aldı.

Menemen’in ‘Mehmet’çiği
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başı Ekol Hastanesi Balıkesir'den kadrosuna kattığı sol kanat Mehmet Boztepe adeta küllerinden doğdu. Üç sezon Balıkesir'de görev yapan gurbetçi oyuncu, 2016-2017 sezonunda 30 lig maçında 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

BAŞARIDA PAY SAHİBİ
Bir sonraki sezon Bal-Kes'te 23 lig karşılaşmasında 4 gol atma başarısını gösterdi. Mehmet, 2018-2019 sezonunda ise 19 lig mücadelesinde 3 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ekol Göz Menemenspor'da klasını kanıtladı. Mehmet Boztepe, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol kaydederken 5 asist yaptı. İzmir ekibinin bu sezon göstermiş olduğu çıkışta pay sahibi olan isimler arasındaki yerini aldı. Ekol Göz Menemenspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu kulüpte mutlu olduğunu belirtti. Şuan tek düşüncesinin ligin geri kalanı olduğunu belirten hücum oyuncusu, "Oynayacağımız 6 maç ve alınabilecek 18 puan var. Takım olarak Play-Off'a kalabilmek için son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Menemen hedefsiz bir takım değil. Bunu sahada herkes görecek" dedi. Mehmet'in mukavelesi lig sonunda bitiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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