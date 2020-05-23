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Haberler Spor Portekiz’de başlıyor

’de başlıyor

Portekiz’de başlıyor
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Avrupa'nın önde gelen ligleri futbola dönüş için hazırlanırken, Almanya'nın ardından Portekiz 4 Haziran'da resmen başlıyor. Maçlar; Benfica, Porto, Sporting Lizbon, Tondela, Guimaraes, Portimao ve Braga'nın statlarında oynanacak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde soyunma odaları da genişletilecek. Bu arada dünyada daha önce futbola dönen ülkeler; Beyaz Rusya Burundi, Ermanistan, Estonya, Faroe Adaları,, Güney Kore, Kosta Rika, Tayvan, Türkmenistan, Vietnam olmuştu.

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