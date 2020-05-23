Profesyonel kulüpler amatörleri unutmadı

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına İzmir'in profesyonel kulüpleri de katıldı. İzmirli beş kulüp, bin 200 erzak paketiyle ilçelerdeki amatör spor kulüplerine destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışma kampanyasına Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor da destek verdi. Hazırlanan bin 200 erzak kolisi, destek olunması gereken sporculara gönderilmek üzere amatör spor kulüplerinin temsilcilerinin oluşturduğu Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Karabağlar, Buca, Güney bölgesi, Gaziemir ve Yarımada isimlerini taşıyan amatör kulüplerine iletildi. Erzak kolilerinin dağıtımı Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşti.