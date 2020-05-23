Yabancı oyuncu sınırlaması zor

Kulüp başkanlarının TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı son toplantıdaki yabancı oyuncu sınırlaması gündemdeki yerini koruyor. 17 kulüp ligin yeni sezonda 7 veya en fazla 8 yabancı ile oynanmasını istemiş, "Kulüplerin durumu ortada. Altyapıya yönelelim. Türk futbolunun kurtuluşu için bu şart" demişti. Görüşe G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tepki göstererek, "Bu durum Avrupa'da haksız rekabete neden olacaktır" demişti. TFF'nin konuyu değerlendirdiği, sözleşmeler nedeniyle projenin hemen hayata geçirilemeyeceği ancak kademeli olarak yabancı oyuncu sayısını azaltmaya sıcak baktığı öğrenildi. TFF hemen rakamı 7 veya 8'e düşürmenin kulüpleri de sözleşmeler nedeniyle zor durumda bırakacağı görüşünde.

G.SARAY'DA 19 YABANCI VAR

Süper Lig'de Galatasaray 15'i kadrosunda, 4'ü de kiralık olmak üzere 19 yabancısı ile öne çıkarken onu 15+3 ile Başakşehir izliyor. Trabzonspor 12+2, Beşiktaş 13+3 ve F.Bahçe de 11'i kadrosunda biri de kiralık olmak üzere 12 yabancıya sahip. Salgın döneminde kasaları boşalan kulüpler maaş ödemelerinde büyük sıkıntılar yaşıyor.