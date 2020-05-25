  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu

Kulübü, 'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu

Kulübü, 'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu

25.05.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,14:25

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA