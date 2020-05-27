Altay’ın içi çok rahat

TFF 1. Lig'in İzmirli temsilcisi Altay'da futbolcular Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde 19 Haziran'da yeniden başlayacak ligin hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de iç transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Korona virüs nedeniyle lige verilen arayı fırsata çeviren yöneticiler bir sonraki sezonun kadrosunu da oluşturmak için mesai sarf ediyor. Önümüzdeki sezon takımın Süper Lig'e çıkma ihtimalini de göz önüne alan siyah-beyazlılarda yöneticiler ilk etap görüşmelerinde golcü Paxiao, Kappel, Putsila, Özgür ve Yılmaz ile anlaşma sağlamıştı. Bu futbolcularla her ne pahasına olursa olsun devam etme kararı alan yönetimin hedefindeki yeni ismin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan stoper Abdulhamit Yıldız ile de bu hafta görüşme yapacağı öğrenildi. Pandemi öncesi 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

ÇOK YÖNLÜ

Altay'a devre arasında Karagümrük'ten gelen Abdulhamit Yıldız, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor. Karagümrük, Karşıyaka, Balıkesir, Şanlıurfa, Kasımpaşa ve Hacettepe kulüplerinde forma giyen yıldız oyuncu kariyerinde çıktığı 251 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırırken 7 golün hazırlayıcısı oldu.



'SÜPER LİG'E İLK 2'DEN ÇIKABİLİRİZ'

Ligin son 6 haftasında teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çok iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan İbrahim Öztürk, "Kalan 6 maçı küçük bir Play- Off gibi düşünebiliriz. Maçlar tekrar başladığında, kim iyi hazırlanmışsa Süper Lig'e o yükselir. Takım olarak tek hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Şunu açıkça söyleyebilirim, Koşukavak gelmeden önceki bakış açısı ile şimdiki bakış açısı çok farklı. Yalçın hocadan önce herkes Play-Off hesabı yapıyordu. ilk ikiden çıkma ihtimali var" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ