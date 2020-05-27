Aslan’ın hedefi Zahid

Dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerden olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi. Yunan basının haberine göre, Galatasaray'ın bonservisi Apoel Nikosia'da olan ancak bu sene Panathinaikos'a kiralanan Ghayas Zahid'i istediğini ifade etti. Terim'in de onay verdiği öne sürülen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Yunan ekibiyle görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ÇIKTIĞI 26 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

18 Kasım 1994 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Ghayas Zahid, futbola Valerenga altyapısında başladı. 25 yaşındaki futbolcu, Ullensaker/Kisa'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2017 yılında APOEL Nikosia takımına transfer oldu. Sezon başında Panathianikos'a kiralanan Pakistan asıllı Norveçli oyuncu, bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti.