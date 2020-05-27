Düşme kalkmıyor! Lig aynen devam

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldiği toplantıda gündeme getirilen maddeleri masaya yatırdı. TFF, öncelikle ligden düşmenin kaldırılmasını talep eden 7 kulübün istediğini görüştü. Ligden düşmenin kaldırılması halinde bu durumun şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkileyeceği, ligin bir sonraki yıl 21 takım ile oynanması halinde ise maç takviminin sıkışacağı ve Euro 2021 programını etkileyeceği, ayrıca kulüplerin aldığı paraların 21'e bölüneceği görüşü nedeni ile kabul edilmedi.

BİLİM KURULU'NA DANIŞACAK

Düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin, Rize, A.Gücü, Kayseri, Kasımpaşa, Konya, Gençlerbirliği ve Yeni Malatya oldukları öğrenildi. TFF ayrıca kalan maçların aynı kentte oynanması teklifini ise Bilim Kurulu'na danışarak alma kararı aldı. G.Saray kalan maçların İstanbul'da, Trabzon Karadeniz'de, Sivasspor ise Akdeniz'de oynanmasını istemişti.