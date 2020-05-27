Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti. Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.
Gençlik Bakanı virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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