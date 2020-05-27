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Bakanı virüse yakalandı

Gençlik Bakanı virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti. Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.

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