Geri sayım başladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir Kulüpler Birliği başkanlarıyla yaptığı toplantıda ligin 12 Haziran'da başlaması için karar aldıklarını belirtirken 28 Mayıs'ta bu kararın resmileşeceğini bildirmişti. Süper Lig ekiplerinden F.Bahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'da görülen pozitif vakaların negatife dönmesi futbolseverleri sevindirdi. Federasyon tarafından paylaşılan protokole göre ülkemizde de korona virüse karşı sert önlemler alınacak.

HERKES TESTTEN GEÇECEK

FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik 'öneri' niteliği taşıyor. Her maçtan 2 gün önce takım, teknik ekip ve stat görevlileri Kovid-19 testine tabi tutulacak. Statlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel ekiplerce dezenfekte edilecek. Maç öncesi seremonide tokalaşma yasak. Oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecek.



FUTBOLCULAR DIŞINDA HERKES MASKE TAKACAK

Maç topları düzenli olarak dezenfekte edilecek. Maç esnasında sahada bulunan 22 futbolcu ve 3 hakemin dışında stadyumda yer alan herkes (4. hakem dahil, yedek oyuncular, teknik ekip, stat görevlileri ve karşılaşmayı izleme izni olanlar vb.) maske takacak. Sahadaki oyuncular ve kulübedeki herkesin ayrı bir su/sıvı şişesi olacak ve herkes kendi şişesini taşıyacak. Kulübede sosyal mesafe korunacak, bazı oyuncular tribüne gidecek. Basın mensuplarının sayısında sınırlama getirilecek.