Göz-Göz’e çılgın teklif

Cameron Jerome'den istediği verimi alamayan, Kamil Wilczek'te ise hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de yönetim skorer bir golcü transferi için uzun süreden beri çalışmalar yapıyor. Adis Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra golcülerinden bir türlü verim alamayan Göz-Göz önümüzdeki sezon forvet hattında sorun yaşamamak için transferde önceliği santrfora verdi. Menajerler kiralık gittiği Club Brugge'de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray'a geri dönen ancak İstanbul ekibinde de "İstenmeyen adam" ilan edilen Mbaye Diagne için Göz- Göz'ün kapısını çaldı. Menajerler, Daha önce Kasımpaşa'da müthiş bir performans sergileyen Senegalli golcüyü Göztepe'ye getirebileceklerini söyledi.

DİAGNE SICAK BAKIYOR

Diagne'nin de Süper Lig'de oynamaya da sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi. İngiltere ve Hollanda'dan da talipleri olan Diagne'yi G.Saray'ın 1.5 milyon Euro'ya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı. İyi bir golcü ama sosyal yaşantısı çalkantılı olan Diagne konusunda ise Göztepe yönetimi kararsız. Bu konuda son kararı teknik direktör İlhan Palut'un vereceği bildirildi. Galatasaray ile ilişkileri çok iyi olan Göztepe yönetiminin Palut'un onay vermesi halinde istediği rakama dünyaca ünlü yıldızı getirebileceği iddia ediliyor.



TAM BİR GOL MAKİNESİ AMA

Kasımpaşa'da iki sezon önce müthiş bir sezon geçiren ve 10.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne Süper Lig'e dönmeyi çok istediği öğrenildi. Galatasaray'ın da yıllık 3 milyon Euro kazanan Diagne'nin başka kulübe gitmesine sıcak baktığı hatta bu paranın 1.5 milyon Euro'sunu kendilerinin karşılaşacağı belirtildi. Diagne Kasımpaşa'da 17 maçta 20 gol atmış; ara dönemde Cim- Bom'a giden Diagne sezonu 36 maçta 31 golle tamamlamıştı.

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