Horoz’dan Estupinan hamlesi

Dünyayı saran korona virüs salgını yüzünden maçların ertelenmesiyle transfere yönelen Yukatel Denizlispor'da yönetim, golcü Oscar Estupinan'ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşilsiyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 kupa müsabakasına çıktı.

İÇ TRANSFER BAŞLIYOR

Kupada 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı. Estupinan, Uygun döneminde vatandaşı Hugo Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu.Yukatel Denizlispor'da yönetim, bu hafta iç transfer görüşmelerine hız verecek. Daha önce sözleşmesi sona erecek oyuncularla ön görüşme yapan yeşil-siyahlılar, bu kez resmi imzaları attırmaya çalışacak. Horoz, stoper Mustafa Yumlu, orta saha oyuncusu Olcay Şahan, sağ bek Zeki Yavru ve stoper Oğuz Yılmaz'la yeniden el sıkışmayı planlıyor. Öte yandan Denizli'de futbolculara Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük izin bugün sona eriyor.

SEBAHATTİN ALP