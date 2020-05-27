İbo’dan kupalı veda

Altay'ın tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'e çıkarak aktif futbol hayatına nokta koymayı hedefliyor. Kariyerinde Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1. Lig'de Sivasspor, 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor, 3. Lig'de ise Karamanspor'da kupa kaldıran 39 yaşındaki savunmacı, "Altay'da altıncı şampiyonluğumu yaşayıp jübilemi yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Futboldan kopmak istemediğini ifade eden İbrahim Öztürk, "Futbol sevdiğim bir meslek. Antrenörlük ya da farklı bir görev yaparak futbolun içinde kalmak istiyorum. Türkiye'de futbolcu 25 yaş öncesi genç, 30 sonrası yaşlı olarak değerlendiriliyor. Sezon sonunda ailemi de düşünerek en doğru kararı vereceğim" diye konuştu.

TÜM LİGLERDE ŞAMPİYONLUK

TEK düşüncesinin Altay'ın şampiyonluğu olduğunu belirten Öztürk, "Kalan 6 maçta takımıma nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesindeyim. Altay'ı Süper Lig'e çıkartırsak, sonrasında planımı yapacağım. Jübilemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Bütün liglerde şampiyonluk yaşadım. Kariyerime 5 şampiyonluk sığdırdım. Aktif futbol hayatıma son bir kupayla veda etmek istiyorum" dedi.



ANTRENÖRLÜK İLK PLANDA

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başlaması halinde adım adım ilerleyeceğini dile getiren İbrahim Öztürk, "Önce diploma almam gerekecek. Kendim için en uygun projeyi seçeceğim. Gelecekte teknik adam olarak yeni kupalar kazanmayı hedefliyorum. Antrenörlük olmazsa da farklı bir görevle futbolun içinde olacağım. Altay benim kulübüm ve uzun yıllar da Altay'a her alanda hizmet etmek isterim" dedi.