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’da saat krizi

İtalya’da saat krizi
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Korona virüs salgınından en büyük etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da gözle Serie A Ligi'ne çevrildi. 28 Mayıs'ta yapılacak olan toplantıda ligin kaderinin belli olması bekleniyor. Ülkedeki yayıncı kuruluşun istediği 16.00, 16.30, 18.45 ve 21.00 saatlerinde maç programlarına ülkedeki oyuncular birliğinden yoğun eleştiri geldi. Yazın 16.00 ve 16.30'da futbol oynamanın sporcuları olumsuz etkileyeceği ve maçların 18.45 ve 21.00'de oynanması gerektiği açıklandı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan zirve bu konunun da tartışılacağı öğrenildi.

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