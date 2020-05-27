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Haberler Spor Kadınlar ligi ertelendi

Kadınlar ligi ertelendi

Kadınlar ligi ertelendi
Giriş Tarihi: 27.5.2020

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Federasyonun liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar vereceği kaydedildi.

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