Kadınlar ligi ertelendi

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Federasyonun liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar vereceği kaydedildi.