Kartal’a iki yıldız geliyor

Beşiktaş'ta yönetim maaşı yüksek olan Lens'i gönderip ekonomik olarak rahatlama isterken, erine gelecek simlerde belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki ismi gündemine alan yönetim, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı.

SERGEN YALÇIN, ONAY VERDİ

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre. Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak.