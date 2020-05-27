Menemenspor onay bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor kendi tesislerinde haziran ayında başlayacak ligin hazırlıklılarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, lig öncesi iki hazırlık maçı yapmak istiyor. Bunun için çevre illerden uzun süredir kendisi gibi izole olmuş takımlarla özel maç yapmak isteyen İzmir ekibi, Türkiye Futbol Federasyon'undan onay bekliyor. Gerekli izinleri almak için federasyona müracaat eden Ekol Göz Menemenspor yönetimi cevap bekliyor. Lige hazırlık maçı oynamadan başlamanın çok zor olduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Yaklaşık 1 aydır tam kadro halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak lig öncesi ve devre arasında olduğu gibi hazırlık maçı oynamadan lige başlamak büyük sıkıntılar doğura biliyor. Bizim gibi tüm testleri negatif çıkmış ve izole olan kulüplerle özel karşılaşma oynamak istiyoruz. Federasyona başvurumuzu yaptık. Gelecek haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ