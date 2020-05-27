Muriç’e bir talip de Fransa’dan

Bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, golcüyle ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Korona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Muriç'i de renklerine bağlamak istiyor. F.Bahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı. Yıldız golcüyü özellikle İtalyan ve İngiliz kulüpleri istiyor.



28 MAÇTA 15 GOL ATTI

Geçen sezon Rizespor'da gösterdiği performans sonrası transferin gözde ismi olan Vedat Muriç, sezon başında Fenerbahçe'ye geldi. Yıldız golcü bu sezon da başarılı performansına devam edince Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Muriç F.Bahçe'de 28 maçta 15 gol attı.