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Haberler Spor Suat Serdar sezonu kapattı

sezonu kapattı

Suat Serdar sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Korona virüs arasının ardından oynadığı iki maçta da sahadan farklı yenilgilerle ayrılan Schalke 04'te kötü bir haber daha geldi. Augsburg ile oynanan maçın 56. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Ahmed Kutucu'ya bırakan Suat Serdar'ın, sezonu kapattığı kaydedildi. Sol dizinde ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için kesin sonucun ise detaylı incelemeler sonrasında belli olacağı belirtildi. Schalke 04'te daha önce de milli oyuncumuz Ozan Kabak sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kaldıktan sonra Augsburg maçında kadroya dahil edilmişti.

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