Alex Telles piyangosu

PSG'nin Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırmıştı. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre Fransızlar, Alex Telles transferi için Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı. İki kulübün 25 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı ve pazrlıkların bitmek üzere olduğu ifade edildi.

6.5 MİLYON EURO'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Gremio'dan 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı-kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 18.5 milyon Euro'luk kârın yüzde 10'unu, yani 1 milyon 850 bin Euro'yu alma hakkına sahip olacak.