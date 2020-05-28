Altaylı Cenk paylaşılamıyor

Mert Hakan, Emre Kılınç, Semih ve Oğulcan hamleleri ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, asıl gözdesinin Altaylı Cenk Özkaçar olduğu ortaya çıktı. Sol ayaklı, süratli ve fizik gücü kuvvetli olarak görülen Cenk için teknik direktör Fatih Terim'in yönetime "Mutlaka alınmalı" diye rapor verdiği öğrenildi.

ÇİMŞİR DE ÇOK İSTİYOR

Potansiyeli olan genç oyunculara yatırım yapmak isteyen Galatasaray dışında Cenk Özkaçar'ı, Trabzonspor da kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu konuda Altay'ın eski teknik direktörü Ali Tandoğan'dan bilgi aldığı ve bordo mavililerin de 19 yaşındaki stoperin peşinde olduğu ifade edildi. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk için 5 milyon TL bonservis ücreti konuşuluyor. Cenk, bu sezon 14 kez Altay formasını giyerken, 2 kez de U-21 Milli Takım'da görev aldı.