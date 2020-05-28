Başkan rest çekti

Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükarcı Ağustos ayında yapılacak genel kurulu öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün borçlarının 100 milyonu geçtiği ve yönetimin yüzde 3'lük borçlanmayı aştığı şeklinde bazı çevreler tarafından dedikodular üretildiğini söyleyen Başkan Büyükkarcı, "80 milyon 633 bin TL kulüp borcu var. Bunun 14 milyon TL'si icra takibi ve kamu borçları. 10 milyon TL'si de avans kalemi. Yani bizim yönetimimizin sorumlu olduğu 56 milyon TL borç gözüküyor. Bu borçta bizim aldığımız dönemden sonra borçlarda artma değil azalma var. Ancak insanlar bu hesapları görmeden 100 milyonu geçtiğini söylüyorlar. Buna anlam veremiyorum. Gece gündüz çalışıyoruz. İçimden çok şey söylemek geliyor. İçimizdeki hainler yalan yanlış dedikoduları bıraksa bu bile bizi rahatlatır. Bu hainlikler bizi çok üzüyor" diye konuştu.

SARICA KONUSU DA YALAN

Camiaya bu tür asılsız dedikoduları dikkate almamasını öneren Büyükkarcı, "Basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca ile ilgili de birçok gerçek dışı iddialar ortaya atıyorlar. Trajikomik iddialar. Hepsi asılsız" dedi.



KAF-KAF'TA KİMSE MADUR OLMAZ

Mali olarak iyi durumda olduklarını belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda güncel olarak ekibimize borcumuz yok. Futbolda iki ay geriden geliyoruz. Bayramda da ufakta olsa bir ödeme yaptık. Futbolcularımız biliyor. Onları mağdur etmeden sezonu bitireceğiz. 2.5 senedir görevdeyim. Geçen sezon görev yapan üç teknik adam dahil olmak üzere kimse alacaklı olarak kulüpten ayrılmadı. Bir öncesi futbol şube üç maaş ödemen bırakmış ve onları da ben ödemiştim. Kimse merak etmesin kimse alacaklı olarak ayrılmaz" diye konuştu.



'KARŞIYAKALILIK BÖYLE OLMAZ

Futbol takımını dışarıdan karıştırmaya çalışanların olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Geçmiş dönemde kulübümüzde yöneticilik yapan bir kişi futbolculara (Paralarınız ödenmiyorsa idmana çıkmayın) diyor. Ses kaydı var bende. Bu çok acı. Ama benim oyuncularıma güvenim tam. Hepsiyle aramız çok iyi. Ve onlarla hiç para konuşmuyoruz. Şayet ligler oynanırsa üst lige çıkacağımızdan eminim. Çok iyi durumdayız. Uzun yıllardır birlikte oynayan bir ekibimiz, onları çok iyi tanıyan bir teknik ekibimiz mevcut. Kimse unutmasın ki hiçbir kupa ve şampiyonluk bizim sporcumuz ve taraftarımızın sağlığından önemli değil" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ