Denizli’de buruk şölen

Yukatel Denizlispor, önceki gece saatler 20.20'yi gösterdiğinde Süper Lig maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi ile 54. yaş gününü kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kalabalık kutlama yapmayan kulüp taraftarlarını da unutmayarak sosyal medya hesaplarından kut-lamayı canlı yayınladı.

Stada yakın binalarda yaşayan vatandaş-lar ise balkonlarından havai fişek gösterisi ve müzikli kutlamaları izledi. Bazı vatandaşlar ise stada gelerek 54. yılı eğlenerek kutladı. Taraftarlardan Ahmet Şohoğlu, "İnşallah bu kötü günler biter, takımımızı tek-rardan tribünlerden destek-lemeye devam ederiz. Mutluyuz, gururluyuz çünkü şan ve şeref dolu 54 yıl. Denizlispor ufak bir camia değil, Avrupa'yı görmüş bir kulüp. Denizlispor'umuzun doğum günü ktlu olsun" dedi.



ÇETİN: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUM

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımladı. Çetin, mesajında kulübün 26 Mayıs 1966'da futbol sevdalılarının bir araya gelip, 3 amatör takımı birleştirmesiyle kurulduğunu, yarım asrı geçen zaman zarfında hem kent hem de ülke futboluna büyük katkı sağladığını belirtti. "Bir dönem Avrupa'da da Türk bayrağını dalgalandıran bu kulübe hizmet etme şansı bulduğum için büyük bir gurur yaşıyorum." ifadesini kullanan Çetin, şunları kaydetti: "Bu çınar, yöneticisinden taraftarına kadar 1 milyondan fazla kalple daha da büyüyecek ve gönüllerde yer etmeye devam edecektir. İlk başkanım Dr. Samim Gök ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, bugüne kadar hizmet eden başkan, yönetici, teknik adam, futbolcu, kulüp personeli ve milyonlarca taraftara şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum."



OLCAY KALMAK İSTİYOR

Yukatel Denizlispor'da Olcay Şahan, yeni sezonda da yeşil-siyahlılarda forma giymek istediğini belirtti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Horoz'un deneyimli sağ kanat oyuncusu Olcay, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşilsiyahlı ekipte mutlu olduğunu belirten Olcay, "Kalmak istiyorum. Yönetimle ilk görüşmemizi yaptık" dedi.