Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorluyor. Kulübündeki performansıyla hem Türk ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile F.Bahçe dışında Sevilla'da yakından ilgileniyor. İrfan ise tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Genç oyuncu, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarılacivertli formayı giymek istediğini söyledi.
KAYNAK ARAYIŞI BAŞLADI
Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. İrfan Can Kahveci'nin tercihinin Fener'den yana kullanması bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor.
Fener’de hedef İrfan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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