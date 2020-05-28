Fetih kupası başlıyor

Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası '8. Fetih Kupası' bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olacak. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası için yoğun tedbirler alındı. Milliler "Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Tekrar sahalarda olmak çok heyecan verici. Bu sıkıntılı zamanlardan sonra Fetih Kupası bizler için çok büyük moral oldu" mesajı verdi.

DEV FİNAL 29 MAYIS'TA

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek organizasyon; İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla bitecek. Her yıl uluslararası düzenlenen ancak bu sene pandemi nedeniyle ulusal ölçekte gerçekleştirilecek turnuvada sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride mücadele edecek.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında mücadeleler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sporcular maskeleri ile yarışma sırası bekleyecek, atışlarda ise saha yerleşiminde 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Yarışan sporcular ayrı ayrı kapılardan müsabaka yerinden ayrılacak, oklar da dezenfekte edilecek. Öte yandan ödül takdimi sırasında sporculara temas olmayacak. Protokol ödülünü sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülünü kendisi alacak.





İZMİR'İN GURURU YASEMİN

1998 İzmir doğumlu olan Yasemin Ecem Anagöz genç yaşına rağmen okçulukta ulusal ve uluslar arası müsabakalarda müthiş başarılara imza attı. 2018 yılında Avrupa şampiyonu olup yılın en iyi okçusu seçilen Yasemin, Mete Gazoz ile katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda da karış çiftlerde dünya rekoru kırmayı başarmıştı. Spor hayatına Göztepe'de devam eden Yasemin 2021 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları için de kota almayı başarmıştı.