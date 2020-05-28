Fransa’da gözler UEFA’da

Ligleri tescil eden ve sezonu sonlandıran Fransa Ligue 1 ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak küme düşen takımlardan Amiens ile Toulouse'un, bu karara karşı yaptıkları itiraz reddedildi. Geçtiğimiz gün de liglerin 23 Ağustos'ta başlamasına karar verilmişti. Ancak yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yine tarihin değişebileceği bilgisine ulaşıldı. Buna göre 17 Haziran'da UEFA'nın, üye ülkeler ile gerçekleştireceği toplantının ardından, Fransa'da futbolun kaderinin yeniden belli olması bekleniyor.