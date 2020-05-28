Futbolda kritik gün

Kulüpler Birliği ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan Nihat Özdemir Başkanlığındaki TFF yönetimi bugün nihai kararını açıklayacak. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'da görülen pozitif vakaların negatife dönmesi futbolseverleri sevindirmişti. Federasyon bugün yapacağı toplantıda küme düşmenin kalkıp kalkmaması ve UEFA'nın da onayladığı 5 oyuncu değişikliği ile ilgili kararını da duyuracak. Yönetimin küme düşmenin kalkmasına şampiyonluk yarışını etkileyeceği ve gelecek sezon ligin gelecek sezon 21 takımlı oynanması durumunda takvimin sıkışacağı nedeniyle kabul etmeyeceği öğrenildi.

HAKEMLER KAMPA GİRECEK

BU arada Sağlık Kurulu'nun kararı doğrultusunda hakemler federasyonun Riva Tesisleri'nde kampa alınacak. Ligin son 8 haftası ve kupa maçları için kampa girecek olan hakem kadrosunun moral motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.