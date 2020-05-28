Göz-Göz’ün Ada seferi

Gassama ile yollarını ayırmak isteyen sarıkırmızılılarda yönetim İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen sağ bek Denis Odoi ile görüşmelere başladı. Gana uyruklu Belçikalı futbolcuyla yapılan ön görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi. 2016 yılında n bu yana İngiltere'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona eriyor olması Göztepe'nin elini de güçlendiriyor.

BEDAVAYA GELECEK

Göztepe yıldız futbolcuyu transfer ederse bonservis ücreti de ödemeyecek. Bu sezon Championship'te 26 maçta forma giyen Odoi, 5 asist üreterek takımına katkı sağladı. Transferin önümüzdeki hafta çözülmesi bekleniyor.



BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA

31 yaşındaki Denis Odoi, futbola Belçika ekibi Leuven'de başladı. Gana uyruklu futbolcu, daha sonra Belçika'da Truiden, Anderlecht ve Lokeren forması giydi. 2016 yılında Fulham'a transfer olan Odoi, Belçika Milli Takımı'nda da görev yapıyor.



LAMİNA GASSAMA SİON'A MI GİDİYOR?

Göztepe'nin en yüksek maaş alan isimlerinden biri olan Senegalli sağ bek Lamine Gassama'yla yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun da yönetime başvurarak ayrılmak istediğini bildirdiği belirtildi. Gassama'nın İsviçre'nin Sion ile görüştüğü öğrenilirken yönetimden bonservis ücretininin belirlenmesini istediği öğrenildi.



GALATASARAY ODOİ İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Belçikalı savunma oyuncusu Denis Odoi, Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in yönetime sağ bek pozisyonu için Odoi'nin ismini verdiği ve kurmayların bir süre önce futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi. Mariano'nun kontratının bitiyor olması nedeniyle sağ bek arayışındaki Galatasaray Denis Odoi ile yaptığı ilk görüşmede peşinat konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Cim-Bom Meksika'nın UNAM Pumas takımında top koşturan Alan Mozo ile el sıkışınca Göz-Göz'ün Odoi transferinde yolu açıldı.



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