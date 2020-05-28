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Haberler Spor Japonya’da ilginç uygulama

’da ilginç uygulama

Japonya’da ilginç uygulama
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Japonya, spora dönüş için hazırlanırken bir şirket, taraftarların boş stadyumlarda oynayan takımları için uzaktan tezahürat yapmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi. Japonya'da Uzaktan kumanda sistemiyle evlerinde televizyondan maçları izleyen taraftarlar, akıllı telefonlarıyla sahadaki oyunculara seslerini duyurabilecek. Gönderdikleri sesler, dev hoparlörlerden eş zamanlı olarak stadyumda yankılanacak. Uygulamayı geliştiren Yamaha Corporation şirketi sistemi kısa süre önce, çoğunlukla futbol maçları için kullanılan 50.000 kapasiteli Shizuoka ECOPA Stadyumu'nda denemeye katılan Japonya Futbol Ligi takımlarından Jubilo Iwata ve Shimizu S-Pulse ile test etti.

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