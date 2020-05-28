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Haberler Spor Kara Kartal’a sürpriz öneri

’a sürpriz öneri

Lige verilen arada tranfser çalışmalarına devam eden ’a Nani’den tavsiye.

Kara Kartal’a sürpriz öneri
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyahbeyazlılar, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaz transfer döneminde düşük maliyetli, bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'den sürpriz bir öneri geldi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'la temas kurdu ve Angel Gomes'i teklif etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Menajerlerin önerdiği oyuncuların önüne gelmesini istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne Angel Gomes ismini sunmadan bir araştırma yapılması için scout ekibine talimat verildi. Scout ekibinin raporunda, Manchester United ile olan sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olmasının bir avantaj olduğu ifade edildi. Genç oyuncu, İngiliz ekibinin altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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