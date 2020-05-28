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Haberler Spor Mesut Özil’den anlamlı jest

’den anlamlı jest

Mesut Özil’den anlamlı jest
Giriş Tarihi: 28.5.2020

TÜRK Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu. Mesut Özil tarafından Kızılay'a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi'ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Ali Okumuş ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Okumuş, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti.

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