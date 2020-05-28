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Haberler Spor Sancho’ya sert uyarı

Sancho’ya sert uyarı

Sancho’ya sert uyarı
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki süperstarı Jadon Sancho'ya uyarı geldi. İngiliz futbolcunun atılan goller sonrasında hiçbir uyarıyı dikkate almaması, sosyal mesafe kurallarını da ihlal etmesi nedeniyle Sarı-Siyahlı ekip bu duruma kayıtsız kalmadı. İlk olarak karşılaşma esnasında teknik ekip tarafından sert bir dille ikaz edilen Sancho, daha sonrasında kulüpten uyarı aldı. Yıldız futbolcunun, tedbirlere uymamaya devam etmesi halinde ise para cezasına çarptırılacağı bildirildi.

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