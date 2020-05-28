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Haberler Spor TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını açıkladı

, ve ile ilgili kararını açıkladı

'nun Riva'daki yönetim kurulu toplantısı sona erdi. 'in resmen 'da başlayacak. Buna göre, Salı günü -Trabzonspor, Perşembe günü Aytemiz - Fraport-TAV maçları oynanacak.

TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını açıkladı

28.05.2020, 16:51 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,17:23

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nın da başlama tarihini duyurdu.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;

"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."

DHA

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