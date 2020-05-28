Trabzonspor’da imzalar kapıda

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağlayarak ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. Trabzon'a giden Başkan Ahmet Ağaoğlu; kaptan Jose Sosa, sol bek Filip Novak, stoper Majid Hosseini ve sağ bek Joao Pereira ile masaya oturup yeni anlaşmaları imzalatacak. İlk olarak Sosa ile görüşecek Ağaoğlu'nun Arjantinli maestro ile iki yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor. Sosa ile maddi sorunların olmadığı ve iki tarafın da imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kalmaya sıcak bakan bir diğer isim sol bek Novak. Çekyalı savunmacı ile de 2+1 senelik sözleşme imzalanması amaçlanıyor.

HEPSİ OLUMLU BAKIYOR

36 yaşındaki sağ bek Pereira'ya da bir yıllık daha mukavele teklif edilecek. Portekizli oyuncu maç başı ücretle forma giymeyi kabul ederse bir sezon daha kalacak. Ayrıca sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan fakat bir yıllık opsiyonu daha bulunan Hosseini ile de yeni sözleşme imzalanacak. İranlı stoperin opsiyonu kullanılacak. Hosseini'ye yıllık 600 bin Euro ödenecek.