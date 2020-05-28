Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Alınan kararlar ise şöyle:
- Süper Lig daha önce belirlendiği 12 Haziran'da başlıyor.
- Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.
- Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme teklifini reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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