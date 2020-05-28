  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme teklifini reddetti

teklifini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi.  daha önce belirlendiği gibi 'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibinin ' kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme teklifini reddetti

28.05.2020, 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,15:49

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Alınan kararlar ise şöyle:

- Süper Lig daha önce belirlendiği 12 Haziran'da başlıyor.

- Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.

- Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme teklifini reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA