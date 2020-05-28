Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme teklifini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Süper Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibinin 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.

28.05.2020, 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,15:49