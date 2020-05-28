Yeni hedef ‘Er

Altınordu gelecek sezon kadrosu için alt ligleri mercek altına aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor'un forveti Batuhan Er'i listesine aldığı öğrenildi. Keşan doğumlu 25 yaşındaki santrfor bu sezon ligde 26 maçta 18 gol atmayı başardı ve 2 asist yaptı.

195 MAÇTA 92 GOL ATTI

Kupada ise iki karşılaşmada 2 gol atan Batuhan 1 asit yaptı. Başarılı oyuncuyu yakın takibe alan kırmızı-lacivertlilerin transfer için düğmeye bastığı öğrenildi. Forvet hattının dışında sağ ve sol kanatta da oynaya bilen Batuhan Er, Karaköprü Bld., Karacabey Bld., Çubukspor, Kastamonuspor, Bayburt İl Özel İdare, 24Erzincan ve son olarak Vanspor kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde görev yaptığı 195 mücadelede 92 kez rakip fileleri havalandırdı. İzmir ekibi hücum hattının her bölgesinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu için resmi adımları atacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ