  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı

'a ikinci kez testi yapıldı

ekiplerinden 'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı

28.05.2020, 18:08

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalıştığı belirtildi.

İKİNCİ TEST

İdmanın ardından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA