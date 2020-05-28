Haberler Spor Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı

Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.

28.05.2020, 18:08