Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalıştığı belirtildi.
İKİNCİ TEST
İdmanın ardından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Yukatel Denizlispor'a ikinci kez koronavirüs testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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